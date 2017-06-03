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3 Июнь 2017 г.

Сбербанк начнет предлагать продукты для защиты от киберрисков

Продукты, связанные с защитой от киберрисков, Сбербанк начнет предлагать своим клиентам уже этой осенью, сообщил журналистам на полях ПМЭФ зампред правления банка Станислав Кузнецов. «Будет несколько продуктов, связанных со страхованием киберрисков. Условно говоря, можно будет иметь продукт, который....

izvestia-ru 12:07:00 CEST

Сбербанк осенью представит продукты для защиты от киберрисков

kommersant 14:37:00 CEST

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