Продукты, связанные с защитой от киберрисков, Сбербанк начнет предлагать своим клиентам уже этой осенью, сообщил журналистам на полях ПМЭФ зампред правления банка Станислав Кузнецов. «Будет несколько продуктов, связанных со страхованием киберрисков. Условно говоря, можно будет иметь продукт, который.... izvestia-ru 12:07:00 CEST