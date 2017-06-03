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3 Июнь 2017 г.

Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-петербургский "Зенит" ставит перед собой амбициозные цели, в частности, он намерен одержать победу в Лиге чемпионов по футболу. Об этом заявил президент клуба Сергей Фурсенко на панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

itartass_ru 12:17:00 CEST

Новый президент «Зенита» поставил задачу выиграть Лигу чемпионов

polit 15:32:00 CEST

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