САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-петербургский "Зенит" ставит перед собой амбициозные цели, в частности, он намерен одержать победу в Лиге чемпионов по футболу. Об этом заявил президент клуба Сергей Фурсенко на панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). itartass_ru 12:17:00 CEST