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3 Июнь 2017 г.
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Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-петербургский "Зенит" ставит перед собой амбициозные цели, в частности, он намерен одержать победу в Лиге чемпионов по футболу. Об этом заявил президент клуба Сергей Фурсенко на панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
itartass_ru 12:17:00 CEST
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