Государственную премию за выдающиеся достижения президент Владимир Путин вручил Даниилу Гранину. Писатель, общественный деятель, фронтовик, он прошел путь от рядового до командира роты, от Ленинграда до Восточной Пруссии. «Блокадная книга» - летопись великой трагедии. В каждом слове - личная боль, которой нет конца. 1tv 20:47:00 CEST