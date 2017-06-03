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3 Июнь 2017 г.

21:00 В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин вручил Государственную премию писателю-фронтовику Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения президент Владимир Путин вручил Даниилу Гранину. Писатель, общественный деятель, фронтовик, он прошел путь от рядового до командира роты, от Ленинграда до Восточной Пруссии. «Блокадная книга» — летопись великой трагедии. В каждом слове — личная боль, которой нет конца. Смотреть сюжет

Государственную премию за выдающиеся достижения президент Владимир Путин вручил Даниилу Гранину. Писатель, общественный деятель, фронтовик, он прошел путь от рядового до командира роты, от Ленинграда до Восточной Пруссии. «Блокадная книга» - летопись великой трагедии. В каждом слове - личная боль, которой нет конца.

1tv 20:47:00 CEST

Владимир Путин лично наградил писателя Даниила Гранина

rg 12:38:00 CEST

Путин рассказал о своих чувствах к Петербургу

rg 14:09:00 CEST

Путин вручил премию писателю Даниилу Гранину

vedomosti 12:41:00 CEST

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