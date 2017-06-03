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3 Июнь 2017 г.
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21:00 В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин вручил Государственную премию писателю-фронтовику Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения президент Владимир Путин вручил Даниилу Гранину. Писатель, общественный деятель, фронтовик, он прошел путь от рядового до командира роты, от Ленинграда до Восточной Пруссии. «Блокадная книга» — летопись великой трагедии. В каждом слове — личная боль, которой нет конца. Смотреть сюжет
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Государственную премию за выдающиеся достижения президент Владимир Путин вручил Даниилу Гранину. Писатель, общественный деятель, фронтовик, он прошел путь от рядового до командира роты, от Ленинграда до Восточной Пруссии. «Блокадная книга» - летопись великой трагедии. В каждом слове - личная боль, которой нет конца.
1tv 20:47:00 CEST
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