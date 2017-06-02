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2 Июнь 2017 г.

«Союз МС» с двумя астронавтами на борту отстыковался от МКС

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Пилотируемый космический корабль новой серии «Союз МС-03» с экипажем миссии МКС 50/51 в сокращенном с трех до двух человек составе отстыковался от Международной космической станции, сообщает РИА «Новости». На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и....

tatar-inform 17:27:00 CEST

Экипаж МКС вернулся на Землю

polit 17:22:00 CEST

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