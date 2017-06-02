(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Пилотируемый космический корабль новой серии «Союз МС-03» с экипажем миссии МКС 50/51 в сокращенном с трех до двух человек составе отстыковался от Международной космической станции, сообщает РИА «Новости». На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и.... tatar-inform 17:27:00 CEST