В Германии рок-фестиваль "Rock am Ring" приостановили из-за угрозы взрыва. Об этом говорится на странице фестиваля в Facebook. "Из-за угрозы терроризма полиция посоветовала нам прервать фестиваль. Мы просим всех посетителей фестиваля спокойно и без паники двигаться в направлении выходов и кемпингов", - говорится в сообщении. obozrevatel 23:59:00 CEST