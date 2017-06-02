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2 Июнь 2017 г.

В Германии рок-фестиваль остановили из-за угрозы теракта

В Германии рок-фестиваль "Rock am Ring" приостановили из-за угрозы взрыва. Об этом говорится на странице фестиваля в Facebook. "Из-за угрозы терроризма полиция посоветовала нам прервать фестиваль. Мы просим всех посетителей фестиваля спокойно и без паники двигаться в направлении выходов и кемпингов", - говорится в сообщении.

obozrevatel 23:59:00 CEST

Известный фестиваль Rock am Ring приостановлен из-за угрозы теракта

rg 22:09:00 CEST

Фестиваль Rock am Ring в Германии приостановлен из-за террористической угрозы

naviny 22:12:00 CEST

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