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2 Июнь 2017 г.
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В Германии рок-фестиваль остановили из-за угрозы теракта
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В Германии рок-фестиваль "Rock am Ring" приостановили из-за угрозы взрыва. Об этом говорится на странице фестиваля в Facebook. "Из-за угрозы терроризма полиция посоветовала нам прервать фестиваль. Мы просим всех посетителей фестиваля спокойно и без паники двигаться в направлении выходов и кемпингов", - говорится в сообщении.
obozrevatel 23:59:00 CEST
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