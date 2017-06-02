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2 Июнь 2017 г.
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Артем Дзюба не поможет сборной России во время Кубка конфедерации
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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017 из-за проблем со здоровьем, сообщается на Российского футбольного союза. официальном сайте Форвард питерского "Зенита" сегодня пропустил тренировку сборной России на сборе в Австрии и покинул расположение команды.
newsru 15:06:00 CEST
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