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2 Июнь 2017 г.

Артем Дзюба не поможет сборной России во время Кубка конфедерации

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017 из-за проблем со здоровьем, сообщается на Российского футбольного союза. официальном сайте Форвард питерского "Зенита" сегодня пропустил тренировку сборной России на сборе в Австрии и покинул расположение команды.

newsru 15:06:00 CEST

Артем Дзюба не сможет сыграть на Кубке Конфедераций из-за травмы

kp 14:31:00 CEST

Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций

vesti 14:31:00 CEST

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