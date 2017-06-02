Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017 из-за проблем со здоровьем, сообщается на Российского футбольного союза. официальном сайте Форвард питерского "Зенита" сегодня пропустил тренировку сборной России на сборе в Австрии и покинул расположение команды. newsru 15:06:00 CEST