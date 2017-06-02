Сразу после прихода к власти президент США Дональд Трамп через высших сотрудников своей администрации поручил Госдепартаменту разработать предложения по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатической собственности и рассмотрению других шагов по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой, сообщает со ссылкой на источники. newsru 8:04:00 CEST