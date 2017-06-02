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2 Июнь 2017 г.
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Yahoo News: Трамп сразу после прихода к власти пытался снять санкции с России
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Сразу после прихода к власти президент США Дональд Трамп через высших сотрудников своей администрации поручил Госдепартаменту разработать предложения по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатической собственности и рассмотрению других шагов по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой, сообщает со ссылкой на источники.
newsru 8:04:00 CEST
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