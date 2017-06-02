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2 Июнь 2017 г.

Аллегри: Все трофеи Ювентуса – лишь репетиция перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против мадридского Реала. "В финале мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь Реал - действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы.

korrespondent 23:03:00 CEST

"Ювентус" - "Реал". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

rg 23:40:00 CEST

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