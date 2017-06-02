Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против мадридского Реала. "В финале мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь Реал - действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы. korrespondent 23:03:00 CEST