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2 Июнь 2017 г.
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Аллегри: Все трофеи Ювентуса – лишь репетиция перед финалом Лиги чемпионов
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против мадридского Реала. "В финале мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь Реал - действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы.
korrespondent 23:03:00 CEST
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