|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
2 Июнь 2017 г.
|
|
Виновника смертельного ДТП на Ferrari в Подмосковье объявили в розыск
|
Участника ДТП, в котором 21 мая на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья погибли двое человек, водителя Ferrari объявили в розыск. Ему также предъявлено заочное обвинение. «Сегодня следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области 24-летнему жителю Москвы заочно предъявлено обвинение по ч.
izvestia-ru 22:23:00 CEST
|
|
|