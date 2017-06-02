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2 Июнь 2017 г.

Виновника смертельного ДТП на Ferrari в Подмосковье объявили в розыск

Участника ДТП, в котором 21 мая на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья погибли двое человек, водителя Ferrari объявили в розыск. Ему также предъявлено заочное обвинение. «Сегодня следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области 24-летнему жителю Москвы заочно предъявлено обвинение по ч.

izvestia-ru 22:23:00 CEST

В Подмосковье объявили в розыск водителя Ferrari, сбившего двух человек

rg 21:23:00 CEST

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