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2 Июнь 2017 г.

Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" открывается в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" стартует в четверг в Москве. На городских площадках воссоздадут 12 разных эпох - от Железного века до Крымской войны 1853-1856 годов, сообщили организаторы. "Раньше фестиваль проводился буквально на нескольких локациях.

itartass_ru 5:18:00 CEST

ФЕСТИВАЛЬ «ВРЕМЕНА И ЭПОХИ» СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ

mospravda 12:50:00 CEST

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