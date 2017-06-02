МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" стартует в четверг в Москве. На городских площадках воссоздадут 12 разных эпох - от Железного века до Крымской войны 1853-1856 годов, сообщили организаторы. "Раньше фестиваль проводился буквально на нескольких локациях. itartass_ru 5:18:00 CEST