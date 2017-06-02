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2 Июнь 2017 г.

Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"

По его словам, США выйдут из соглашения в связи с тем, что оно, во-первых, является "плохой сделкой для американцев", а во-вторых, Трамп собирается выполнять свои предвыборные обещания. Условия Парижского соглашения, как считают в Белом доме, "недостаточно обсуждались администрацией (экс-президента....

itartass_ru 5:18:00 CEST

Маск отказался от должности советника Трампа

ura-inform 11:19:00 CEST

Италия, Германия и Франция сожалеют о решении Трампа

ura-inform 8:19:00 CEST

Глава Минприроды РФ исключил выход США из Парижского соглашения до 2020 года

interfax-ru 5:11:00 CEST

07:35 США выходят из Парижского соглашения по климату Президент США Дональд Трамп вновь взбудоржил мировую общественность на этот раз заявлением о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, которое активно лоббировала предыдущая американская администрация. Документ, который полтора года назад подписали почти 200 стран, предполагает меры по снижению промышленных выбросов в атмосферу. Читать далее

1tv 6:58:00 CEST

Как решение Трампа объединило Европу В ЕС осудили решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

deutschewelle-ru 18:01:00 CEST

ООН и мировые лидеры разочарованы решением Трампа

telegraf-by 0:55:00 CEST

Трамп пообещал лидерам западных стран заботиться об окружающей среде

vz 1:49:00 CEST

Путин прокомментировал выход США из Парижского соглашения

vedomosti 16:10:00 CEST

09:10 Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату Резонансное решение Дональда Трампа грозит рассорить Вашингтон и его партнеров. Речь о выходе США из Парижского соглашения по климату — документ, декларирует меры по борьбе с глобальным потеплением. По мнению Трампа, это вредит экономическим интересам Америки. Но с этой точкой зрения категорически не согласились и в самих Штатах. Смотреть сюжет

1tv 8:23:00 CEST

02.06.2017 09:03 : Соединённые Штаты вышли из Парижского Соглашения по климату

echomsk 8:14:00 CEST

Мировые лидеры осудили США за выход из Парижского соглашения по климату

tatar-inform 6:46:00 CEST

Дональд Трамп вызвал бурю

kommersant 10:08:00 CEST

13 Трампу погода не указ Американский президент продолжает возглавлять «консервативный разворот» в мировой политике. На этот раз в области борьбы с изменением климата.

rosbalt 15:17:00 CEST

В Госдуме выразили сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения

lenta 3:19:00 CEST

Метеорологи рассказали о последствиях выхода США из соглашения по климату

vz 14:07:00 CEST

Ждать катастрофы? Трамп вышел из сделки по климату

telegraf-by 15:30:00 CEST

В Белом доме собрали отдел по вопросу о «российском влиянии» на выборы

kp 4:42:00 CEST

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