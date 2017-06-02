По его словам, США выйдут из соглашения в связи с тем, что оно, во-первых, является "плохой сделкой для американцев", а во-вторых, Трамп собирается выполнять свои предвыборные обещания. Условия Парижского соглашения, как считают в Белом доме, "недостаточно обсуждались администрацией (экс-президента.... itartass_ru 5:18:00 CEST