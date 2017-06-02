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2 Июнь 2017 г.
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Белый дом назвал Парижское соглашение по климату "плохой сделкой для американцев"
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По его словам, США выйдут из соглашения в связи с тем, что оно, во-первых, является "плохой сделкой для американцев", а во-вторых, Трамп собирается выполнять свои предвыборные обещания. Условия Парижского соглашения, как считают в Белом доме, "недостаточно обсуждались администрацией (экс-президента....
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