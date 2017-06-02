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2 Июнь 2017 г.

Киевское "Динамо" будет тренировать белорус Хацкевич

Новым главным тренером ФК "Динамо" (Киев) назначен известный в прошлом футболист столичного клуба и сборной Беларуси Александр Хацкевич. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с ним рассчитан на два года. В тренерский штаб А.Хацкевича вошли бывшие игроки "Динамо" Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

interfax-ua-ru 15:10:00 CEST

В "Динамо" состоится прощальный матч Гусева и Шовковского

ura-inform 16:51:00 CEST

В ХК «Динамо» прошли обыски

kommersant 9:39:00 CEST

В офисе московского ХК &amp;quot;Динамо&amp;quot; прошли обыски

interfax-ru 10:13:00 CEST

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