Новым главным тренером ФК "Динамо" (Киев) назначен известный в прошлом футболист столичного клуба и сборной Беларуси Александр Хацкевич. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с ним рассчитан на два года. В тренерский штаб А.Хацкевича вошли бывшие игроки "Динамо" Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов. interfax-ua-ru 15:10:00 CEST