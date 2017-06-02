Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Банк России начал работу над созданием виртуальной национальной валюты, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017. "До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать", - сказала Скоробогатова. Она пояснила, что речь не идет о создании новой отдельной криптовалюты. interfax-ru 11:14:00 CEST