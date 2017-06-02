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2 Июнь 2017 г.

Экономика ЦБ РФ начал работу над созданием виртуальной национальной валюты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Банк России начал работу над созданием виртуальной национальной валюты, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017. "До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать", - сказала Скоробогатова. Она пояснила, что речь не идет о создании новой отдельной криптовалюты.

interfax-ru 11:14:00 CEST

ЦБ решил создать российскую криптовалюту

polit 13:34:00 CEST

Центробанк России объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

oren 18:10:00 CEST

ЦБ начал работу над созданием национальной виртуальной валюты

vedomosti 11:27:00 CEST

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