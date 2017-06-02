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2 Июнь 2017 г.

Демократы потребовали отозвать допуск советника зятя Трампа к секретным данным

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Конгрессмены-демократы в открытом письме на имя юрисконсульта Белого дома Дона МакГана потребовали лишить зятя и советника президента США Джареда Кушнера допуска к секретным материалам. Соответствующее письмо, которое подписали 52 конгрессмена-демократа, опубликовал на....

interfax-ru 5:11:00 CEST

Конгрессмены просят отстранить Кушнера от работы с секретными материалами

vedomosti 4:29:00 CEST

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