Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Конгрессмены-демократы в открытом письме на имя юрисконсульта Белого дома Дона МакГана потребовали лишить зятя и советника президента США Джареда Кушнера допуска к секретным материалам. Соответствующее письмо, которое подписали 52 конгрессмена-демократа, опубликовал на.... interfax-ru 5:11:00 CEST