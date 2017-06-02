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2 Июнь 2017 г.
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"ВИМ-Авиа" отменила все чартеры до 15 июня из-за сбоев в расписании
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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании, сообщает пресс-служба "ВИМ-Авиа". "Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания" - говорится в сообщении перевозчика.
interfax-ru 9:12:00 CEST
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