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2 Июнь 2017 г.

"ВИМ-Авиа" отменила все чартеры до 15 июня из-за сбоев в расписании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании, сообщает пресс-служба "ВИМ-Авиа". "Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания" - говорится в сообщении перевозчика.

interfax-ru 9:12:00 CEST

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rian 4:31:00 CEST

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trud 11:19:00 CEST

«ВИМ-Авиа» отменяет до 15 июня чартерные рейсы

kp 6:53:00 CEST

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