Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании, сообщает пресс-служба "ВИМ-Авиа". "Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания" - говорится в сообщении перевозчика. interfax-ru 9:12:00 CEST