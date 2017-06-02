Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты голосования по вопросу необходимости реформ в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс» 2 июня. «Это решит тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства», — сказал он. fontanka 11:33:00 CEST