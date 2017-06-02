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2 Июнь 2017 г.
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Кремль отреагировал на голосование чиновников по поводу "новых лиц"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты голосования по вопросу необходимости реформ в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс» 2 июня. «Это решит тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства», — сказал он.
fontanka 11:33:00 CEST
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