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2 Июнь 2017 г.

Кремль отреагировал на голосование чиновников по поводу "новых лиц"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты голосования по вопросу необходимости реформ в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс» 2 июня. «Это решит тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства», — сказал он.

fontanka 11:33:00 CEST

Песков: вопрос о реформах решит будущий президент

gazeta-ru 9:49:00 CEST

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