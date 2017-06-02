Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма вынес промежуточное решение в споре «Нафтогаза» с «Газпромом». Эксперты уверены: несмотря на видимость победы, украинцам придётся заплатить российской компании от 1 до 2,9 млрд долларов. О чем спорили? РИА Новости Газпром и Нафтогаз Украины судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. aif 6:53:00 CEST