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2 Июнь 2017 г.
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Платить всё равно придётся? Киев рано празднует победу над «Газпромом»
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Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма вынес промежуточное решение в споре «Нафтогаза» с «Газпромом». Эксперты уверены: несмотря на видимость победы, украинцам придётся заплатить российской компании от 1 до 2,9 млрд долларов. О чем спорили? РИА Новости Газпром и Нафтогаз Украины судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.
aif 6:53:00 CEST
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