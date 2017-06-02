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2 Июнь 2017 г.

Платить всё равно придётся? Киев рано празднует победу над «Газпромом»

Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма вынес промежуточное решение в споре «Нафтогаза» с «Газпромом». Эксперты уверены: несмотря на видимость победы, украинцам придётся заплатить российской компании от 1 до 2,9 млрд долларов. О чем спорили? РИА Новости Газпром и Нафтогаз Украины судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

aif 6:53:00 CEST

"Газпром" обнаружил в промежуточном решении Стокгольмского суда "радужные моменты"

interfax-ru 8:11:00 CEST

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