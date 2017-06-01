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1 Июнь 2017 г.
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14:39 Путин рассказал о разногласиях и точках соприкосновения с Меркель
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель у него есть много разногласий, но достаточно и точек соприкосновения, включая экономику и международную политику, передает РИА Новости. Мы с Ангелой давно знакомы, работаем вместе, у нас есть и разногласия, но есть и много точек....
rosbalt 14:35:00 CEST
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