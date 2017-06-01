Президент РФ Владимир Путин заявил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель у него есть много разногласий, но достаточно и точек соприкосновения, включая экономику и международную политику, передает РИА Новости. Мы с Ангелой давно знакомы, работаем вместе, у нас есть и разногласия, но есть и много точек.... rosbalt 14:35:00 CEST