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1 Июнь 2017 г.

14:39 Путин рассказал о разногласиях и точках соприкосновения с Меркель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель у него есть много разногласий, но достаточно и точек соприкосновения, включая экономику и международную политику, передает РИА Новости. Мы с Ангелой давно знакомы, работаем вместе, у нас есть и разногласия, но есть и много точек....

rosbalt 14:35:00 CEST

Путин рассказал о взаимозависимости России и Германии

gazeta-ru 12:15:00 CEST

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