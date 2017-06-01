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Analysis over time

1 Июнь 2017 г.

Ученые: Профессия писателя отомрет уже к 2050 году

Ученые назвали, когда примерно искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума. В переводе языков это произойдет к 2024 году, в написании эссе по окончании средней школы к 2026-му. Предсказывается также, что автоматика полностью заменит водителей грузовиков к 2027 году. Продавцы станут невостребованными к 2032-му.

rosbalt 10:33:00 CEST

Искусственный интеллект начнёт вытеснять человека через 30 лет

life 18:58:00 CEST

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