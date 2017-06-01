Ученые назвали, когда примерно искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума. В переводе языков это произойдет к 2024 году, в написании эссе по окончании средней школы к 2026-му. Предсказывается также, что автоматика полностью заменит водителей грузовиков к 2027 году. Продавцы станут невостребованными к 2032-му. rosbalt 10:33:00 CEST