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1 Июнь 2017 г.
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Ученые: Профессия писателя отомрет уже к 2050 году
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Ученые назвали, когда примерно искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого разума. В переводе языков это произойдет к 2024 году, в написании эссе по окончании средней школы к 2026-му. Предсказывается также, что автоматика полностью заменит водителей грузовиков к 2027 году. Продавцы станут невостребованными к 2032-му.
rosbalt 10:33:00 CEST
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