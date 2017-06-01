СМИ сообщили о намерении «Зенита» построить в Петербурге еще один стадион Зенит намерен построить в Санкт-Петербурге еще один футбольный стадион, администрация города выделила площадь под строительство арены. Об этом сообщает Как рассказали изданию в спорткомитете Смольного, место под будущий стадион было выделено во Фрунзенском районе 25 гектаров вдоль реки Волковки и.... regions 15:17:00 CEST Стадион для «Зенита» во Фрунзенском районе входит в планы Смольного fontanka 12:26:00 CEST

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