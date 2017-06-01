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1 Июнь 2017 г.
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СМИ сообщили о намерении «Зенита» построить в Петербурге еще один стадион
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Зенит намерен построить в Санкт-Петербурге еще один футбольный стадион, администрация города выделила площадь под строительство арены. Об этом сообщает Как рассказали изданию в спорткомитете Смольного, место под будущий стадион было выделено во Фрунзенском районе 25 гектаров вдоль реки Волковки и....
regions 15:17:00 CEST
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