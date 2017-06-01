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1 Июнь 2017 г.
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Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что московские власти приняли решение изменить способ подсчета голосов жителей по поводу включения их домов в программу реновации, сообщает По уточненному порядку, голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным за или....
rbc 14:47:00 CEST
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