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1 Июнь 2017 г.

Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что московские власти приняли решение изменить способ подсчета голосов жителей по поводу включения их домов в программу реновации, сообщает По уточненному порядку, голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным за или....

rbc 14:47:00 CEST

Московская реновация: голоса молчунов поделят пропорционально

vesti 16:12:00 CEST

Собянин рассказал о новом подходе к учету мнения «молчунов» по реновации

lenta 18:13:00 CEST

Собянин: молчуны не смогут повлиять на результат голосования по реновации

fedpress 15:02:00 CEST

Собянин: «Молчуны» не повлияют на снос «хрущевок»

trud 15:39:00 CEST

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