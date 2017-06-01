Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что московские власти приняли решение изменить способ подсчета голосов жителей по поводу включения их домов в программу реновации, сообщает По уточненному порядку, голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным за или.... rbc 14:47:00 CEST