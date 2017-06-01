В Минтрансе обсуждают запрет на пронос в самолеты алкоголя из duty free В Минтрансе обсуждают вопрос о запрете проносить в салон самолета алкоголя из магазинов беспошлинной торговли. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов в интервью НТВ в рамках Петербургского экономического форума. По словам министра, необходимо выслушать мнение экспертов о том, как такой.... ntv 17:25:00 CEST Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить rg 20:45:00 CEST