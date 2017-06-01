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1 Июнь 2017 г.
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В Минтрансе обсуждают запрет на пронос в самолеты алкоголя из duty free
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В Минтрансе обсуждают вопрос о запрете проносить в салон самолета алкоголя из магазинов беспошлинной торговли. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов в интервью НТВ в рамках Петербургского экономического форума. По словам министра, необходимо выслушать мнение экспертов о том, как такой....
ntv 17:25:00 CEST
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