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1 Июнь 2017 г.

В Минтрансе обсуждают запрет на пронос в самолеты алкоголя из duty free

В Минтрансе обсуждают вопрос о запрете проносить в салон самолета алкоголя из магазинов беспошлинной торговли. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов в интервью НТВ в рамках Петербургского экономического форума. По словам министра, необходимо выслушать мнение экспертов о том, как такой....

ntv 17:25:00 CEST

Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить

rg 20:45:00 CEST

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