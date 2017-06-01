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1 Июнь 2017 г.

Суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела бывшего начальника управления Т антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко Виктора Клуженкова. Об этом РИА Новости. сообщает Как уточняет агентство, Клуженкова обвиняют в пособничестве при передаче взятки, однако сам обвиняемый вину....

novayagazeta 13:44:00 CEST

Суд арестовал водителя сотрудника ФСБ Сенина по делу полковника Захарченко

life 13:24:00 CEST

Арест полковника МВД Захарченко продлили до 8 сентября

life 17:57:00 CEST

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