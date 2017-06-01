Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела бывшего начальника управления Т антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко Виктора Клуженкова. Об этом РИА Новости. сообщает Как уточняет агентство, Клуженкова обвиняют в пособничестве при передаче взятки, однако сам обвиняемый вину.... novayagazeta 13:44:00 CEST