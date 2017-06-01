В надзорном органе полагают, что рисунки французского еженедельника имеют «цель оскорбить религиозные чувства верующих» Требование о блокировке сайтов, на которых есть рисунки и карикатуры французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo заявила в Ленинский районный суд Грозного прокуратура Шалинского района Чечни. izvestia-ru 12:07:00 CEST