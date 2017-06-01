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1 Июнь 2017 г.
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Прокуратура Чечни требует заблокировать сайты с карикатурами Charlie Hebdo
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В надзорном органе полагают, что рисунки французского еженедельника имеют «цель оскорбить религиозные чувства верующих» Требование о блокировке сайтов, на которых есть рисунки и карикатуры французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo заявила в Ленинский районный суд Грозного прокуратура Шалинского района Чечни.
izvestia-ru 12:07:00 CEST
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