Штраф для неплательщиков системы "Платон" могут увеличить до 20 тыс. рублей САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня,/ТАСС/. Штрафы для неплательщиков системы "Платон" могут вырасти до 20 тыс. рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2017 сообщил ТАСС заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. По его словам, соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и находится на рассмотрении правительства РФ. itartass_ru 9:48:00 CEST Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 000 рублей vedomosti 11:37:00 CEST