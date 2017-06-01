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1 Июнь 2017 г.

Штраф для неплательщиков системы "Платон" могут увеличить до 20 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня,/ТАСС/. Штрафы для неплательщиков системы "Платон" могут вырасти до 20 тыс. рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2017 сообщил ТАСС заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. По его словам, соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и находится на рассмотрении правительства РФ.

itartass_ru 9:48:00 CEST

Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 000 рублей

vedomosti 11:37:00 CEST

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