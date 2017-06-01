ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели в Вашингтоне дом за $8,1 млн, расположенный неподалеку от Российского культурного центра в районе Калорама. Об этом в среду сообщила газета Washington Post , которая ссылается на данные одного из агентств недвижимости. itartass_ru 6:39:00 CEST