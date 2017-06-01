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1 Июнь 2017 г.

WP: Обама приобрел в Вашингтоне дом с 8 спальнями и 10 санузлами за $8 млн

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели в Вашингтоне дом за $8,1 млн, расположенный неподалеку от Российского культурного центра в районе Калорама. Об этом в среду сообщила газета Washington Post , которая ссылается на данные одного из агентств недвижимости.

itartass_ru 6:39:00 CEST

Семья Барака Обамы приобрела дом в Вашингтоне

vesti 3:32:00 CEST

Обама купил дом в Вашингтоне за $8 млн

korrespondent 7:23:00 CEST

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