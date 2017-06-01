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1 Июнь 2017 г.

Минобороны Филиппин сообщило о ликвидации исламистов из Чечни на юге страны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Из уничтоженных 95 исламистов, близких к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, которые пытаются оккупировать город Марави на юге Филиппин, восемь человек оказались иностранцами, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана. По его словам, иностранцы прибыли из Чечни и нескольких арабских стран.

interfax-ru 8:04:00 CEST

При авиаударе на Филиппинах военные уничтожили чеченского боевика

rbc 7:12:00 CEST

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