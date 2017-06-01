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1 Июнь 2017 г.
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Минобороны Филиппин сообщило о ликвидации исламистов из Чечни на юге страны
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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Из уничтоженных 95 исламистов, близких к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, которые пытаются оккупировать город Марави на юге Филиппин, восемь человек оказались иностранцами, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана. По его словам, иностранцы прибыли из Чечни и нескольких арабских стран.
interfax-ru 8:04:00 CEST
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