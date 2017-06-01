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1 Июнь 2017 г.
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Путин утвердил изменения в законе о президентских выборах
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Также в тексте сообщения отмечается, что данный закон предусматривает возможности применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения. Ранее сообщалось , что Путин ответил на вопрос о возможности своего участия в выборах президента России в 2018 году. © АО Газета.Ру (1999-2017) - Главные новости дня.
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