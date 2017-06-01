Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Июнь 2017 г.

Путин утвердил изменения в законе о президентских выборах

Также в тексте сообщения отмечается, что данный закон предусматривает возможности применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения. Ранее сообщалось , что Путин ответил на вопрос о возможности своего участия в выборах президента России в 2018 году. © АО Газета.Ру (1999-2017) - Главные новости дня.

gazeta-ru 16:49:00 CEST

Путин рассказал, возможна ли демилитаризация южных Курильских островов

nakanune 14:33:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Ивица Дачич (2)

Help about this topicOther Names

NATO (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.