Также в тексте сообщения отмечается, что данный закон предусматривает возможности применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения. Ранее сообщалось , что Путин ответил на вопрос о возможности своего участия в выборах президента России в 2018 году. © АО Газета.Ру (1999-2017) - Главные новости дня. gazeta-ru 16:49:00 CEST