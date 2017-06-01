Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины. Согласно пресс-релизу на сайте Европарламента в четверг, в то же время предложение Еврокомиссии о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину не было поддержано депутатами. bin 13:48:00 CEST