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1 Июнь 2017 г.

Европарламент проголосовал за повышение квот на ряд сельхозтоваров из Украины

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины. Согласно пресс-релизу на сайте Европарламента в четверг, в то же время предложение Еврокомиссии о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину не было поддержано депутатами.

bin 13:48:00 CEST

Европарламент расширил торговые квоты для Украины

korrespondent 14:01:00 CEST

Назад, в будущее. Экономические достижения 1990 года нам пока еще только снятся

zonakz 10:17:00 CEST

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