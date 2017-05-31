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31 Май 2017 г.
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В Иркутске напали на арендодателя помещения под офис штаба Навального
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В Иркутске напали на предпринимателя, который сдает в аренду помещение предвыборному штабу оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал координатор штаба Сергей Беспалов. По его словам, собственника помещения избили семеро неизвестных с битами. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.
svobodanews 14:39:00 CEST
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