В Иркутске напали на предпринимателя, который сдает в аренду помещение предвыборному штабу оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал координатор штаба Сергей Беспалов. По его словам, собственника помещения избили семеро неизвестных с битами. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее. svobodanews 14:39:00 CEST