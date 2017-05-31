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31 Май 2017 г.

В Иркутске напали на арендодателя помещения под офис штаба Навального

В Иркутске напали на предпринимателя, который сдает в аренду помещение предвыборному штабу оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал координатор штаба Сергей Беспалов. По его словам, собственника помещения избили семеро неизвестных с битами. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.

svobodanews 14:39:00 CEST

В Иркутске избили сдающего офис штабу Навального бизнесмена

vedomosti 14:57:00 CEST

16:07 Неизвестные избили предпринимателя, сдающего помещение штабу Навального в Иркутске corner

fedpress 15:12:00 CEST

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