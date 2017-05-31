Генетики исследовали около 150 мумий, найденных в местечке Абусир эль-Мелек на берегу Нила. Они были захоронены в период между 1400 годом до н.э. и 400 годом н.э. Из них 16 принадлежали представителям знати. Частично удалось восстановить и расшифровать геном примерно 90 мумий. Полностью восстановлена ДНК трех мумий, и это произошло впервые. rg 11:21:00 CEST