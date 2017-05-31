Еще один человек госпитализирован. В Оренбургской области произошла авария с участием иномарки Datsun и автомобиля скорой помощи, в которой погибли два человека. Удар при столкновении был таким сильным, что обе машины опрокинулись в противоположные кюветы. Трагедия случилась на 57-м км трассы Оренбург–Илек в районе села Краснохолм. izvestia-ru 13:09:00 CEST