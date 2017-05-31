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31 Май 2017 г.

В аварии с участием скорой помощи под Оренбургом погибли двое

Еще один человек госпитализирован. В Оренбургской области произошла авария с участием иномарки Datsun и автомобиля скорой помощи, в которой погибли два человека. Удар при столкновении был таким сильным, что обе машины опрокинулись в противоположные кюветы. Трагедия случилась на 57-м км трассы Оренбург–Илек в районе села Краснохолм.

izvestia-ru 13:09:00 CEST

Угонщик машины скорой помощи разрыдался при задержании: видео

ntv 15:07:00 CEST

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