Радиоточки, служащие одним из основных источников оповещения о чрезвычайных ситуациях, решено дополнить информированием через громкоговорители. Однако и отказываться от использования трехпрограммных приемников МЧС не собирается. У этого способа по-прежнему остается масса плюсов, считают в ведомстве:.... izvestia-ru 1:44:00 CEST