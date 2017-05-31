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31 Май 2017 г.
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Оповещение о ЧС по радио решено дополнить громкоговорителями
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Радиоточки, служащие одним из основных источников оповещения о чрезвычайных ситуациях, решено дополнить информированием через громкоговорители. Однако и отказываться от использования трехпрограммных приемников МЧС не собирается. У этого способа по-прежнему остается масса плюсов, считают в ведомстве:....
izvestia-ru 1:44:00 CEST
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