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31 Май 2017 г.

Оповещение о ЧС по радио решено дополнить громкоговорителями

Радиоточки, служащие одним из основных источников оповещения о чрезвычайных ситуациях, решено дополнить информированием через громкоговорители. Однако и отказываться от использования трехпрограммных приемников МЧС не собирается. У этого способа по-прежнему остается масса плюсов, считают в ведомстве:....

izvestia-ru 1:44:00 CEST

МЧС будет предупреждать людей о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители

life 5:38:00 CEST

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