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31 Май 2017 г.
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Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 90 человек
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31 мая в 14:54. Фото: © AFP 2017 / Shah Marai. МОСКВА, 31 мая РИА Новости . Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, еще 380 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и структурах здравоохранения. Update: 90 killed and 380 wounded in .
azh 12:27:00 CEST
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