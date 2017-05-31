Main Menu

News language and date

Analysis over time

31 Май 2017 г.

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 90 человек

31 мая в 14:54. Фото: © AFP 2017 / Shah Marai. МОСКВА, 31 мая РИА Новости . Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, еще 380 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и структурах здравоохранения. Update: 90 killed and 380 wounded in .

azh 12:27:00 CEST

Сотни пострадавших, десятки жертв: в центре Кабула прогремел мощный взрыв

obozrevatel 8:23:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Басир Муджахид (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (2)

Help about this topicAlerts

Conflict

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.