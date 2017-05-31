Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 90 человек 31 мая в 14:54. Фото: © AFP 2017 / Shah Marai. МОСКВА, 31 мая РИА Новости . Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, еще 380 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и структурах здравоохранения. Update: 90 killed and 380 wounded in . azh 12:27:00 CEST Сотни пострадавших, десятки жертв: в центре Кабула прогремел мощный взрыв obozrevatel 8:23:00 CEST