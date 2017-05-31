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31 Май 2017 г.
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В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий
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Сегодня, 31 мая День памяти жертв политических репрессий. Для нашей страны, как и для большинства стран бывшего Советского Союза, годы репрессий надолго останутся в памяти тысяч безвинно осужденных людей, сообщает Только за 1937-1938 годы в Казахстане были незаконно осуждены более 100 тысяч человек, около 25 тысяч из них расстреляны.
azh 7:19:00 CEST
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