Main Menu

News language and date

Analysis over time

31 Май 2017 г.

В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий

Сегодня, 31 мая День памяти жертв политических репрессий. Для нашей страны, как и для большинства стран бывшего Советского Союза, годы репрессий надолго останутся в памяти тысяч безвинно осужденных людей, сообщает Только за 1937-1938 годы в Казахстане были незаконно осуждены более 100 тысяч человек, около 25 тысяч из них расстреляны.

azh 7:19:00 CEST

Электронную базу данных жертв политических репрессий запустили в Казахстане

inform 10:17:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.