Сегодня, 31 мая День памяти жертв политических репрессий. Для нашей страны, как и для большинства стран бывшего Советского Союза, годы репрессий надолго останутся в памяти тысяч безвинно осужденных людей, сообщает Только за 1937-1938 годы в Казахстане были незаконно осуждены более 100 тысяч человек, около 25 тысяч из них расстреляны. azh 7:19:00 CEST