На параде в честь Дня поминовения в американском Висконсине три человека получили серьезные травмы из-за испугавшихся пони, въехавших в толпу вместе с коляской, сообщили СМИ. В результате инцидента пострадали три человека, двое из которых - 77-летний мужчина и девятилетний мальчик - были доставлены в больницу, передает со ссылкой на ABC. vz 8:14:00 CEST