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30 Май 2017 г.

В Висконсине пони затоптали трех человек на массовом мероприятии

На параде в честь Дня поминовения в американском Висконсине три человека получили серьезные травмы из-за испугавшихся пони, въехавших в толпу вместе с коляской, сообщили СМИ. В результате инцидента пострадали три человека, двое из которых - 77-летний мужчина и девятилетний мальчик - были доставлены в больницу, передает со ссылкой на ABC.

vz 8:14:00 CEST

Неуправляемые пони затоптали трех человек на параде в США

day 9:04:00 CEST

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