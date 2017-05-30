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30 Май 2017 г.
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В Висконсине пони затоптали трех человек на массовом мероприятии
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На параде в честь Дня поминовения в американском Висконсине три человека получили серьезные травмы из-за испугавшихся пони, въехавших в толпу вместе с коляской, сообщили СМИ. В результате инцидента пострадали три человека, двое из которых - 77-летний мужчина и девятилетний мальчик - были доставлены в больницу, передает со ссылкой на ABC.
vz 8:14:00 CEST
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