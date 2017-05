Футбольный тренер Лучано Спаллетти покинул итальянский футбольный клуб Рома. Об этом сообщается, а странице клуба в Twitter. Official: parts company with Luciano Full story: AS Roma English (@ASRomaEN) 30 May 2017 Мы хотим выразить нашу сердечную благодарность Лучано Спаллетти за большую работу и за его вклад в клуб с момента возвращения. rosbalt 15:08:00 CEST