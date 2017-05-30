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30 Май 2017 г.

Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook. По ее словам, дело возбуждено прокуратурой Автономной Республики Крым (структурное....

itartass_ru 16:02:00 CEST

На Украине возбуждено уголовное дело против РФ по факту развязывания "гибридной войны"

newsru 19:25:00 CEST

Украина завела уголовное дело на Россию из-за "гибридной войны"

life 15:52:00 CEST

На Украине завели уголовное дело против РФ за ведение «гибридной войны»

tatar-inform 18:31:00 CEST

Открыто уголовное производство по факту развязывания чиновниками РФ гибридной войны

interfax-ua-ru 14:44:00 CEST

В частности, особое внимание планируется уделить «формированию у населения Крыма ненависти к Украине»

trud 17:08:00 CEST

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