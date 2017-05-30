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30 Май 2017 г.
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Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
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КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook. По ее словам, дело возбуждено прокуратурой Автономной Республики Крым (структурное....
itartass_ru 16:02:00 CEST
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