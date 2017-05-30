КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение "гибридной войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в Facebook. По ее словам, дело возбуждено прокуратурой Автономной Республики Крым (структурное.... itartass_ru 16:02:00 CEST