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30 Май 2017 г.
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Фехтовальщица Великая вернет медали Рио из-за их потертости
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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фехтованию 2016 года, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая рассчитывает заменить олимпийские награды, которые потеряли свой презентабельный вид. "Эти медали я много кому показывала, например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск.
interfax-ru 16:08:00 CEST
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