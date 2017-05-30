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30 Май 2017 г.

Фехтовальщица Великая вернет медали Рио из-за их потертости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фехтованию 2016 года, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая рассчитывает заменить олимпийские награды, которые потеряли свой презентабельный вид. "Эти медали я много кому показывала, например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск.

interfax-ru 16:08:00 CEST

Фехтовальщица Великая вернет медали олимпиады в Рио из-за их потертости

polit 18:30:00 CEST

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