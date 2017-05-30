Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фехтованию 2016 года, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Софья Великая рассчитывает заменить олимпийские награды, которые потеряли свой презентабельный вид. "Эти медали я много кому показывала, например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. interfax-ru 16:08:00 CEST