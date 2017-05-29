Власти Молдовы в понедельник, 29 мая, объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Их имена пока не называются. Как сообщают молдавские СМИ, причины такого решения также пока неизвестны. Вместе с тем посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил журналистам, что они получили соответствующий документ и сейчас его изучают. ura-inform 22:43:00 CEST