В Волгограде пилот мотодельтоплана погиб после столкновения с опорой линии электропередачи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает региональная полиция. По предварительным данным, 49-летний житель Москвы, который управлял мотодельтопланом, во время полета задел опору ЛЭП, в результате чего совершил жесткую посадку, отметили в ведомстве. rosbalt 22:52:00 CEST