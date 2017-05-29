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29 Май 2017 г.
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22:53 В Волгограде разбился москвич на дельтаплане
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В Волгограде пилот мотодельтоплана погиб после столкновения с опорой линии электропередачи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает региональная полиция. По предварительным данным, 49-летний житель Москвы, который управлял мотодельтопланом, во время полета задел опору ЛЭП, в результате чего совершил жесткую посадку, отметили в ведомстве.
rosbalt 22:52:00 CEST
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