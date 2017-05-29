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29 Май 2017 г.
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157 Количество пострадавших от урагана в столице приближается к 140
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К настоящему моменту как минимум 137 человек пострадали от непогоды в Москве. До этого было известно о 50 раненых. На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим, передает ТАСС со ссылкой на источник. Это число неокончательное. Количество погибших в результате урагана осталось тем же 11.
rosbalt 22:52:00 CEST
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