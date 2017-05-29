К настоящему моменту как минимум 137 человек пострадали от непогоды в Москве. До этого было известно о 50 раненых. На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим, передает ТАСС со ссылкой на источник. Это число неокончательное. Количество погибших в результате урагана осталось тем же 11. rosbalt 22:52:00 CEST