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29 Май 2017 г.

157 Количество пострадавших от урагана в столице приближается к 140

К настоящему моменту как минимум 137 человек пострадали от непогоды в Москве. До этого было известно о 50 раненых. На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим, передает ТАСС со ссылкой на источник. Это число неокончательное. Количество погибших в результате урагана осталось тем же 11.

rosbalt 22:52:00 CEST

Число погибших из-за урагана в Москве возросло до восьми

lenta 17:20:00 CEST

Ураган в Москве: количество пострадавших превысило 100 человек

obozrevatel 20:43:00 CEST

После урагана в Москве госпитализированы более 100 человек

vz 19:56:00 CEST

Власти Москвы выплатят компенсации семьям погибших из-за урагана – «Интерфакс»

vedomosti 17:45:00 CEST

Власти Москвы выплатят компенсации семьям погибших из-за урагана

vedomosti 20:50:00 CEST

Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана по миллиону рублей

life 21:23:00 CEST

Ураган в Москве, есть погибшие и пострадавшие

day 16:38:00 CEST

Следователи начали проверку в связи с гибелью людей из-за урагана в Москве

aif 18:27:00 CEST

Восемь человек погибли из-за урагана в Москве

kommersant 16:41:00 CEST

Число жертв урагана в Москве выросло до 11 человек

novayagazeta 18:42:00 CEST

СК РФ начал проверки по факту гибели людей в Москве во время урагана

izvestia-ru 18:29:00 CEST

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