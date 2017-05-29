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29 Май 2017 г.
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17:57 Внутренняя проверка началась в MI-5 в связи с терактом в Манчестере
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Британская служба контрразведки МI5 проводит внутреннюю проверку эффективности своей работы в связи с терактом в Манчестере, передает Reuters со ссылкой на неназванный осведомленный источник. До манчестерского теракта сотрудники MI5 получили как минимум три предупреждения о том, что Салман Абеди,....
rosbalt 17:37:00 CEST
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