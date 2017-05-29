Британская служба контрразведки МI5 проводит внутреннюю проверку эффективности своей работы в связи с терактом в Манчестере, передает Reuters со ссылкой на неназванный осведомленный источник. До манчестерского теракта сотрудники MI5 получили как минимум три предупреждения о том, что Салман Абеди,.... rosbalt 17:37:00 CEST