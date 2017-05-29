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29 Май 2017 г.
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Путин после встречи с Макроном прокомментировал визит Ле Пен в Москву
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять любого человека. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен просила об этом и у властей РФ не было оснований отказать ей в этом. Глава государства сказал об этом по итогам своей встречи в Версале с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
life 17:52:00 CEST
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