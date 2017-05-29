Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Петербурге против врача-стоматолога, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба. Об этом сообщили в понедельник в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. По данным следственных органов, в 2014 году 40-летняя врач и учредитель одной из частных.... izvestia-ru 13:28:00 CEST