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29 Май 2017 г.

Уголовное дело завели против стоматолога, удалившего 22 здоровых зуба

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Петербурге против врача-стоматолога, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба. Об этом сообщили в понедельник в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. По данным следственных органов, в 2014 году 40-летняя врач и учредитель одной из частных....

izvestia-ru 13:28:00 CEST

Стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба ради денег

vesti 11:37:00 CEST

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