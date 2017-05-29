Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР, которая продолжает ракетные испытания. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «КНДР, игнорируя призывы международного сообщества, продолжает постоянно осуществлять провокации… В рамках договоренностей, достигнутых на саммите G7, мы осознаем, что это первоочередная проблема. izvestia-ru 2:26:00 CEST