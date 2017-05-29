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29 Май 2017 г.

Абэ: Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР

Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР, которая продолжает ракетные испытания. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «КНДР, игнорируя призывы международного сообщества, продолжает постоянно осуществлять провокации… В рамках договоренностей, достигнутых на саммите G7, мы осознаем, что это первоочередная проблема.

izvestia-ru 2:26:00 CEST

Рейс из Владивостока в КНДР задерживается на 4,5 часа

gazeta-ru 2:56:00 CEST

Запущенная с территории КНДР баллистическая ракета упала в экономической зоне Японии

azh 7:06:00 CEST

Американские военные засекли запуск северокорейской ракеты

life 2:08:00 CEST

29.05.2017 09:00 : КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты

echomsk 8:52:00 CEST

В Сеуле сообщили о запуске северокорейской ракеты

lenta 0:12:00 CEST

КНДР "играет с огнем": что известно о новом пуске ракеты

obozrevatel 7:56:00 CEST

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