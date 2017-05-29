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29 Май 2017 г.
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Абэ: Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР
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Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР, которая продолжает ракетные испытания. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «КНДР, игнорируя призывы международного сообщества, продолжает постоянно осуществлять провокации… В рамках договоренностей, достигнутых на саммите G7, мы осознаем, что это первоочередная проблема.
izvestia-ru 2:26:00 CEST
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