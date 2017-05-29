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29 Май 2017 г.

"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера команды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды 71-летним румынским специалистом Мирчей Луческу. По всей видимости, новым главным тренером "Зенита" станет итальянец Роберто Манчини. Взлет и падение Луческу.

itartass_ru 4:51:00 CEST

Миллер встретился с кандидатом на пост главного тренера "Зенита" Манчини

interfax-ru 20:01:00 CEST

Владимир Осипов о новом тренере «Зенита»

kommersant 18:12:00 CEST

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