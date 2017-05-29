МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды 71-летним румынским специалистом Мирчей Луческу. По всей видимости, новым главным тренером "Зенита" станет итальянец Роберто Манчини. Взлет и падение Луческу. itartass_ru 4:51:00 CEST