|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
29 Май 2017 г.
|
|
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
|
БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории.
itartass_ru 19:48:00 CEST
|
|
|