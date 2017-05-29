БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории. itartass_ru 19:48:00 CEST