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29 Май 2017 г.

Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве

БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории.

itartass_ru 19:48:00 CEST

МИД Черногории вручил ноту протеста российскому послу

vesti 15:59:00 CEST

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