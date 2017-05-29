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29 Май 2017 г.
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Трамп заявил, что полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своему старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру, которого обвиняют в ненадлежащих связях с представителями РФ. Американский лидер подчеркнул это в своем заявлении, которое распространила газета The New York Times.
itartass_ru 8:24:00 CEST
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