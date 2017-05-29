НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своему старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру, которого обвиняют в ненадлежащих связях с представителями РФ. Американский лидер подчеркнул это в своем заявлении, которое распространила газета The New York Times. itartass_ru 8:24:00 CEST