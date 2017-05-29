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29 Май 2017 г.

На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Руководство компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога") в рамках закона о декоммунизации на Украине переименовало три станции Юго-Западной железной дороги. "В рамках закона о декоммунизации новое название получили станции "Киев-Октябрьский", "Киев-Московский" в украинской столице и "Щорс" в Черниговской области.

itartass_ru 9:24:00 CEST

На Украине переименовали три ж/д станции, напоминавшие о России

kp 12:05:00 CEST

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