На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Руководство компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога") в рамках закона о декоммунизации на Украине переименовало три станции Юго-Западной железной дороги. "В рамках закона о декоммунизации новое название получили станции "Киев-Октябрьский", "Киев-Московский" в украинской столице и "Щорс" в Черниговской области. itartass_ru 9:24:00 CEST На Украине переименовали три ж/д станции, напоминавшие о России kp 12:05:00 CEST